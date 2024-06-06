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Польські протестувальники блокують рух вантажівок на ПП "Рава-Руська", не пропускаючи їх на в'їзд у Польщу - Демченко

Польські протестувальники блокують рух вантажівок на ПП "Рава-Руська", не пропускаючи їх на в'їзд у Польщу - Демченко

Київ • УНН

 • 22086 перегляди

Польські протестувальники продовжують блокувати ПП "Рава-Руська", не пропустивши за минулу добу жодної вантажівки з України до Польщі, в той час як в'їзд в Україну був дозволений тільки 60 вантажівкам.

Польські протестувальники продовжують блокувати пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні для вантажних транспортних засобів, які їдуть з України. Минулої доби вони не пропустили до Польщі жодної вантажівки, а в бік України дали проїхати лише 60 вантажівкам. Про це у четвер в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Блокування руху продовжується на одному напрямку - це напрямок з українського боку пункт пропуску "Рава-Руська", з польського боку - це напрямок пункту пропуску "Хребенне". Протестувальники знаходяться на певній відстані від кордону, на автошляху, яким можна доїхати до кордону, яким можна прослідувати від кордону. Власне, перешкоджають руху для вантажних транспортних засобів. На в’їзд в Польщу вони взагалі не пропускають вантажівки. За минулу добу це нульовий показник. Ні одна вантажівка з боку України в Польщу не заїхала. У бік України певний рух відбувається, за минулу добу це близько 60 вантажівок заїхало на територію України

- сказав Демченко.

Він зазначив, що перешкоди для проїзду гуманітарних вантажів не спостерігається.

"Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні, як це анонсувалося. Яку інформацію ми мали від польських колег, що саме о 14 годині сьогодні ці дії мають припинитися", - додав Демченко.

Нагадаємо

4 червня польські протестувальники відновили блокаду на кордоні з Польщею, через протест фермерів було перекрито рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська".

Павло Башинський

Павло Башинський

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