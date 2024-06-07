Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

Дополнительный энергоблок на атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в ночь на 8 июня, что временно улучшит ситуацию в энергосистеме примерно на две недели.