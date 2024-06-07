В Польше фермеры прекратили блокировку "Рава-Русской": на выезд из Украины по состоянию на утро оформлено 40 грузовиков

После снятия блокады польскими фермерами по состоянию на 8:00 утра пятницы, 7 июня, на выезд из Украины через контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" оформлено 40 грузовиков. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное" разблокировано!. По информации от польской стороны, блокировка движения к ППр "Гребенное" завершилась в 01:20. по состоянию на 8.00 на выезд из Украины оформлено 40 грузовых транспортных средств - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Дополнение

Польские фермеры объявили, что с 4 июня возобновляют блокирование движения грузовиков на границе с Украиной.

В ночь на 7 июня Государственная таможенная служба Украины сообщила, что польские фермеры прекращают блокирование движения грузовиков перед ЧП "Хребенне - Рава – Русская"