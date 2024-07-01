Киев • УНН
Польша приостановила въезд и выезд украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки в пунктах пропуска на польско-украинской границе с 1 июля 2024 года, в то время как другие пограничные переходы продолжают работать.
Пропуск грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки приостановила с 1 июля в пунктах пропуска с Польшей на въезд и выезд польская сторона, сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.
Детали
"С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книжка ЕКМТ)", - сообщили в таможенной службе в соцсетях.
Пункты пропуска на других участках границы, как указано, работают в обычном режиме.
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