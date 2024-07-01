Украинским перевозчикам не нужны никакие разрешения на двусторонние перевозки, потому что 20 июня вступило в силу соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Так прокомментировал приостановление Польшей пропуска украинских грузовиков на границе без разрешений на международные грузовые перевозки заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, передает УНН.

Относительно ситуации с пересечением границы грузовиками через пункты пропуска с Польшей. Точнее с требованием таможенных органов Республики Польша о наличии разрешений на перевозку у украинских водителей. Никаких разрешений на двусторонние перевозки не требуется - написал Деркач в Facebook.

Он напомнил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня. До 10 июля действует переходный период, который позволяет перевозчикам адаптироваться к новым правилам.

По его словам, об этом известно польской стороне, в первую очередь министерству инфраструктуры Польши. По официальным каналам польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС была уведомлена об обновлении соглашения между Украиной и Евросоюзом.

Сейчас это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны. Мы обратились в министерство инфраструктуры Польши. Коллеги уверяют нас, что пытаются решить проблему с таможенной службой - рассказал Деркач.

Он также рассказал, украинская сторона сообщила Еврокомиссии о приостановлении пропуска грузовиков. По его словам, ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы.

Что известно

С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книжка ЕКМТ).