Польша возобновила пропуск украинских грузовиков на пунктах пропуска
Киев • УНН
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через пункты пропуска на Львовской таможне после решения вопроса пересечения границы грузовиками без разрешений на международные перевозки.
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через пункты пропуска в зоне деятельности Львовской таможни. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу.
Детали
В связи с урегулированием польской стороной вопроса пересечения границы грузовиками с украинской регистрацией, восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни
Напомним
С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книжка ЕКМТ).
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