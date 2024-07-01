Польша возобновила пропуск украинских грузовиков на пунктах пропуска

Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через пункты пропуска в зоне деятельности Львовской таможни. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Детали

В связи с урегулированием польской стороной вопроса пересечения границы грузовиками с украинской регистрацией, восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни - резюмировали в ГМС.

Напомним

С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книжка ЕКМТ).

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