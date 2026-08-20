Польща активовувала авіацію і ППО через нічну атаку рф на Україну
Київ • УНН
Польща активувала військову авіацію, ППО та радари через атаку РФ на Україну. Порушень польського повітряного простору не зафіксували.
Польща вночі активовувала військову авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки через атаку рф на України, про що повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі у четвер, пише УНН.
Деталі
"Операції військової авіації в нашому повітряному просторі, пов'язані з ударами російської федерації по Україні, припинилися. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки відновили свою стандартну роботу. Повідомляємо, що порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано", - повідомили в ОК ЗС Польщі після нічної атаки рф на Україну, о 7:30.
В Оперативному командуванні ЗС Польщі висловили вдячність "НАТО, Повітряному командуванню НАТО та Збройним силам Нідерландів за підтримку системами протиповітряної оборони".
"Польська армія постійно стежить за ситуацією в Україні та перебуває в постійній готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - ідеться у повідомленні.
Про те, що "через активність російських далекобійних авіаційних сил, що завдають ударів по території України, військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі" і було активовано "необхідні сили та ресурси, що є в розпорядженні, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності" Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомляло за майже три з половиною години перед цим, після 4 години ранку.
У Румунії під час атаки рф на Україну впав дрон20.08.26, 08:48 • 2398 переглядiв