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Польща активовувала авіацію і ППО через нічну атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

Польща активувала військову авіацію, ППО та радари через атаку РФ на Україну. Порушень польського повітряного простору не зафіксували.

Польща активовувала авіацію і ППО через нічну атаку рф на Україну

Польща вночі активовувала військову авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки через атаку рф на України, про що повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі у четвер, пише УНН.

Деталі

"Операції військової авіації в нашому повітряному просторі, пов'язані з ударами російської федерації по Україні, припинилися. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки відновили свою стандартну роботу. Повідомляємо, що порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано", - повідомили в ОК ЗС Польщі після нічної атаки рф на Україну, о 7:30.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі висловили вдячність "НАТО, Повітряному командуванню НАТО та Збройним силам Нідерландів за підтримку системами протиповітряної оборони".

"Польська армія постійно стежить за ситуацією в Україні та перебуває в постійній готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - ідеться у повідомленні.

Про те, що "через активність російських далекобійних авіаційних сил, що завдають ударів по території України, військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі" і було активовано "необхідні сили та ресурси, що є в розпорядженні, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності" Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомляло за майже три з половиною години перед цим, після 4 години ранку.

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Юлія Шрамко

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