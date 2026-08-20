Польша активировала авиацию и ПВО из-за ночной атаки рф на Украину

Польша ночью активировала военную авиацию, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за атаки рф на Украину, о чем в четверг сообщили в Оперативном командовании ВС Польши, пишет УНН.

Детали

"Операции военной авиации в нашем воздушном пространстве, связанные с ударами российской федерации по Украине, прекратились. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки возобновили свою стандартную работу. Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", — сообщили в ОК ВС Польши после ночной атаки рф на Украину, в 7:30.

В Оперативном командовании ВС Польши выразили благодарность "НАТО, Воздушному командованию НАТО и Вооруженным силам Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны".

"Польская армия постоянно следит за ситуацией в Украине и находится в постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", — говорится в сообщении.

О том, что "из-за активности российских дальнобойных авиационных сил, наносящих удары по территории Украины, военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве" и были активированы "необходимые силы и средства, находящиеся в распоряжении, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния готовности", Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщало почти за три с половиной часа до этого, после 4 часов утра.

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