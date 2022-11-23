Польща запропонувала передати Україні зенітні комплекси "Patriot"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину надіслати Україні запропоновані Польщі зенітні ракетні комплекси "Patriot".
Про це очільник польського Міноборони написав у себе в Twitter, передає УНН.
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"Після подальших ракетних атак Росії я звернувся до Німеччини з проханням перекинути запропоновані Польщі батареї Patriot в Україну та розмістити їх на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв та відключення електроенергії та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", — написав Блащак.
Американський комплекс MIM-104 "Patriot" створювався як універсальний засіб протиповітряної оборони проти цілей на середніх і великих висотах і для забезпечення протиракетної оборони (ПРО).
Нагадаємо
Німеччина запропонувала передати Польщі ЗРК Patriot після того, як минулого тижня на польську територію впала ракета.