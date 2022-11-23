Польша предложила передать Украине зенитные комплексы "Patriot"

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"После дальнейших ракетных атак России я обратился в Германию с просьбой перебросить предложенные Польше батареи Patriot в Украину и разместить их на западной границе. Это защитит Украину от дальнейших жертв и отключения электроэнергии и повысит безопасность на нашей восточной границе", — написал Блащак.

Американский комплекс MIM-104 "Patriot" создавался как универсальное средство противовоздушной обороны против целей на средних и больших высотах и ​​для обеспечения противоракетной обороны (ПРО).

Напомним

Германия предложила передать Польше ЗРК Patriot после того, как на прошлой неделе на польскую территорию упала ракета.