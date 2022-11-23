Польша предложила передать Украине зенитные комплексы "Patriot"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию прислать Украине предложенные Польше зенитные ракетные комплексы "Patriot".
Об этом глава польского Минобороны написал у себя в Twitter, передает УНН.
Цитата
"После дальнейших ракетных атак России я обратился в Германию с просьбой перебросить предложенные Польше батареи Patriot в Украину и разместить их на западной границе. Это защитит Украину от дальнейших жертв и отключения электроэнергии и повысит безопасность на нашей восточной границе", — написал Блащак.
Американский комплекс MIM-104 "Patriot" создавался как универсальное средство противовоздушной обороны против целей на средних и больших высотах и для обеспечения противоракетной обороны (ПРО).
Напомним
Германия предложила передать Польше ЗРК Patriot после того, как на прошлой неделе на польскую территорию упала ракета.