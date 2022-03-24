Польща відправила 10 вантажівок гуманітарної допомоги для жителів Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Уряд Польщі зібрав гуманітарну допомогу для мешканців Київщини, які постраждали від бойових дій, передає УНН.
Гуманітарна допомога була зібрана за ініціативи віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук.
«Цей гуманітарний конвой приїздив до Київської області за проханням віце-прем’єрки Ірини Верещук. Вся ця допомога, що приїхала до нас, буде розподілена по Київській області, яка постраждала від російських окупантів.
Ми постійно на зв’язку, у міністерстві працює кілька гуманітарних гарячих ліній. Пані Ірина координує всі ці напрямки, задля перемоги і допомоги людям», - прокоментував заступник міністра з питань реінтеграції ТОТ України Олексій Бородай.
Гуманітарна допомога включає продукти харчування, медичні засоби та інші необхідні речі.
«Це черговий конвой із їжею, продуктами, консервами, які мають довгий термін зберігання. А також медичне обладнання», - розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі.
З початку війни з території Польщі до України в’їхало 2,5 тис. фур.
«Це від уряду, від Офісу президента, від міст, сіл Польщі, а також звичайних громадян, які допомагають українцям, які стали жертвами цієї варварської агресії», - додав він.
Три вантажівки гуманітарної допомоги відправляються для відвантаження в центральних гуманітарних хабах у місті Фастів. Шість вантажівок їде до хабу в місті Білої Церкви, та одна вантажівка - до хабу в місті Українка для подальшої точкової допомоги найближчим населеним пунктам.