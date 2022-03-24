Польша отправила 10 грузовиков гуманитарной помощи для жителей Киевской области

Гуманитарная помощь была собрана по инициативе вице-премьер-министра Ирины Верещук.

"Этот гуманитарный конвой приехал в Киевскую область по просьбе вице-премьера Ирины Верещук. Вся эта помощь, что приехала к нам, будет распределена по Киевской области, которая пострадала от российских оккупантов.

Мы постоянно на связи, в министерстве работает несколько гуманитарных горячих линий. Ирина координирует все эти направления, ради победы и помощи людям", - прокомментировал заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Алексей Бородай.

Гуманитарная помощь включает продукты питания, медицинские средства и другие необходимые вещи.

"Это очередной конвой с едой, продуктами, консервами, имеющими долгий срок хранения. А также медицинское оборудование", - рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

С начала войны с территории Польши в Украину въехало 2,5 тыс. фур.

"Это от правительства, от Офиса президента, от городов, сел Польши, а также обычных граждан, которые помогают украинцам, которые стали жертвами этой варварской агрессии", - добавил он.

Три грузовика гуманитарной помощи отправляются для отгрузки в центральные гуманитарные хабы в городе Фастов. Шесть грузовиков едет к хабу в городе Белой Церкви, и один грузовик - к хабу в городе Украинка для дальнейшей точечной помощи ближайшим населенным пунктам.