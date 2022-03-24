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Польша отправила 10 грузовиков гуманитарной помощи для жителей Киевской области

Киев • УНН

 • 101845 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Правительство Польши собрало гуманитарную помощь для жителей Киевской области, пострадавших от боевых действий, передает УНН.

Польша отправила 10 грузовиков гуманитарной помощи для жителей Киевской области

Гуманитарная помощь была собрана по инициативе вице-премьер-министра Ирины Верещук.

"Этот гуманитарный конвой приехал в Киевскую область по просьбе вице-премьера Ирины Верещук. Вся эта помощь, что приехала к нам, будет распределена по Киевской области, которая пострадала от российских оккупантов.

Мы постоянно на связи, в министерстве работает несколько гуманитарных горячих линий. Ирина координирует все эти направления, ради победы и помощи людям", - прокомментировал заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Алексей Бородай.

Гуманитарная помощь включает продукты питания, медицинские средства и другие необходимые вещи.

"Это очередной конвой с едой, продуктами, консервами, имеющими долгий срок хранения. А также медицинское оборудование", - рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

С начала войны с территории Польши в Украину въехало 2,5 тыс. фур.

"Это от правительства, от Офиса президента, от городов, сел Польши, а также обычных граждан, которые помогают украинцам, которые стали жертвами этой варварской агрессии", - добавил он.

Три грузовика гуманитарной помощи отправляются для отгрузки в центральные гуманитарные хабы в городе Фастов. Шесть грузовиков едет к хабу в городе Белой Церкви, и один грузовик - к хабу в городе Украинка для дальнейшей точечной помощи ближайшим населенным пунктам.

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