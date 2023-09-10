Польща страхуватиме своїх та іноземних інвесторів, які зацікавлені у відбудові України - Мінекономіки

ukru
29 березня, 17:57 • 269798 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 354869 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 296746 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 331997 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 297304 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 217959 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 202997 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163506 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 533022 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175445 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.4 м/с
88 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 160285 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 56068 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 67631 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 75795 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 78601 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 390164 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 533026 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 567005 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 564148 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 464132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204060 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 354873 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174297 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165281 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136262 перегляди
Актуальне
Польща страхуватиме своїх та іноземних інвесторів, які зацікавлені у відбудові України - Мінекономіки

Польща страхуватиме своїх та іноземних інвесторів, які зацікавлені у відбудові України - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 797820 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Це рішення серед іншого дозволяє польській державній Корпорації страхування KUKE надавати допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України. Про це повідомляє Міністерство економіки України, пише УНН.

Цитата 

“Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні.

Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні. І як наслідок це сприятиме залученню більшої кількості інвестицій та входженню в український приватний сектор нових гравців”, — зазначила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Деталі 

Закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу. По суті цим законом Польща створила програму відновлення України за участю польського бізнесу. 

Програма передбачає три пункти:

  • Безпечна торгівля з Україною.

Страхування охоплює широкий спектр ризиків, зокрема захищає польські компанії від збитків, спричинених несплатою за поставлені товари чи надані послуги. А також включає перестрахування транспортного страхування та гарантію, що захищає банки, які видають акредитиви.

  • Підтримка інвестицій польських компаній

Підтримка підприємців у фінансуванні інвестицій, реалізованих у Польщі для експорту в Україну і не лише. А також тих інвестицій, які будуть реалізовані безпосередньо в Україні. Особливо йдеться про нові проєкти поглинання та придбання.

  • Підтримка розвитку України

Забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, які реалізуються польськими чи іноземними підприємцями для інвесторів з України (приватних та державних).

Серед нових рішень — здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку. В основному це стосуватиметься перестрахування транспортних ризиків у комерційних страховиків (зокрема каско та страхування відповідальності перед третіми особами). Завдяки цьому польські підприємці зможуть здійснювати перевезення в Україну та брати участь у процесі реконструкції. 

Новий польський закон дає також можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями.  Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.

 ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: єВідновлення: у Мінінфраструктури анонсували спільний проект з Банком розвитку Ради Європи щодо відновлення житла, зруйнованого війною

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,550.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,814.34