Польща скасовує безкоштовні потяги для українських переселенців: названо дату

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"Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня. З п’ятниці, 1 липня, ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity", - ідеться в повідомленні.



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Так, з 1 по 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на східному кордоні, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Як зазначається, безкоштовний проїзд для громадян України був запроваджений 26 лютого цього року у зв’язку з широкомасштабною війною рф проти України. Даною послугою скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення рф, у Польщі працевлаштувалися понад 220 тисяч українок. Міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг додала, що польський ідентифікаційний код (PESEL) отримали близько 1,2 млн українців, 500 тис з них - жінки працездатного віку.

З 1 липня Польща припинить виплачувати біженцям з України грошову допомогу, яка становила 40 злотих (276 грн) на день. За словами представника уряду у справах біженців Павла Боссернакера, виплати не скасують для людей з інвалідністю, вагітних жінок і багатодітних. Інші мають влаштуватися на роботу.