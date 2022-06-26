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Польща скасовує безкоштовні потяги для українських переселенців: названо дату

Польща скасовує безкоштовні потяги для українських переселенців: названо дату

Київ • УНН

 • 105270 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Польська транспортна компанія PKP Intercity з 1 липня заборонить безкоштовні поїздки для українських біженців. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення компанії.

Цитата

"Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня. З п’ятниці, 1 липня, ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity", - ідеться в повідомленні. 

Деталі

Так, з 1 по 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на східному кордоні, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Як зазначається, безкоштовний проїзд для громадян України був запроваджений 26 лютого цього року у зв’язку з широкомасштабною війною рф проти України. Даною послугою скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

Нагадаємо 

Від початку повномасштабного вторгнення рф, у Польщі працевлаштувалися понад 220 тисяч українок. Міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг додала, що польський ідентифікаційний код (PESEL) отримали близько 1,2 млн українців, 500 тис з них - жінки працездатного віку.

З 1 липня Польща припинить виплачувати біженцям з України грошову допомогу, яка становила 40 злотих (276 грн) на день. За словами представника уряду у справах біженців Павла Боссернакера, виплати не скасують для людей з інвалідністю, вагітних жінок і багатодітних. Інші мають влаштуватися на роботу.

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