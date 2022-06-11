Від початку війни в Польщі знайшли роботу понад 220 тисяч українських жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення рф, у Польщі працевлаштувалися понад 220 тисяч українок. Про це заявила в ефірі радіо Warszawa міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг, інформує УНН з посиланням на Bankier.pl.
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“Вже понад 220 тисяч жінок з України працевлаштувалися в Польщі. Ми задоволені цим, це добрий результат”, - зазначила Мальонг.
Вона також додала, що польський ідентифікаційний код (PESEL) отримали близько 1,2 млн українців, 500 тис. них - жінки працездатного віку.
Нагадаємо
Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек повідомив, що учні з України зможуть скласти випускні шкільні іспити на польській території.