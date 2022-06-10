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Польща дозволить українським школярам скласти в себе випускні іспити

Польща дозволить українським школярам скласти в себе випускні іспити

Київ • УНН

 • 99765 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек повідомив, що учні з України зможуть скласти випускні шкільні іспити на польській території, інформує УНН з посиланням на “Польське радіо”.

Деталі

Чарнек зазначив, що домовленості про складання українськими школярами випускних іспитів у Польщі він досяг після перемовин із міністром освіти й науки України Сергієм Шкарлетом.

“Ми домовилися, що до 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Саме від цього залежатиме подальша робота”, — наголосив глава МОН Польщі.

Він також додав, що попередньо планується організація іспитів у шести польських університетах.

Нагадаємо 

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