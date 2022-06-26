Польша отменила бесплатные поезда для украинских переселенцев: названа дата
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Польская транспортная компания PKP Intercity с 1 июля запретит бесплатные поездки для украинских беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.
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"Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня. С пятницы, 1 июля, эти поездки будут совершаться по общим правилам, включенным в регламент PKP Intercity", - говорится в сообщении.
Детали
Так, с 1 по 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только из и в города, расположенные на восточной границе, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.
Как отмечается, бесплатный проезд для граждан Украины был введен 26 февраля этого года в связи с широкомасштабной войной россии против Украины. Данной услугой воспользовались более 2,3 миллионов граждан Украины.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россии, в Польше трудоустроились более 220 тысяч украинок. Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Мальонг добавила, что польский идентификационный код (PESEL) получили около 1,2 млн украинцев, 500 тыс из них - женщины трудоспособного возраста.
С 1 июля Польша прекратит выплачивать беженцам из Украины денежную помощь, которая составила 40 злотых (276 грн) в день. По словам представителя правительства по делам беженцев Павла Боссернакера, выплаты не будут отменены для людей с инвалидностью, беременных женщин и многодетных. Остальные должны устроиться на работу.