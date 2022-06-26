Польша отменила бесплатные поезда для украинских переселенцев: названа дата

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Польская транспортная компания PKP Intercity с 1 июля запретит бесплатные поездки для украинских беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Цитата

"Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня. С пятницы, 1 июля, эти поездки будут совершаться по общим правилам, включенным в регламент PKP Intercity", - говорится в сообщении. 

Детали

Так, с 1 по 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только из и в города, расположенные на восточной границе, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Как отмечается, бесплатный проезд для граждан Украины был введен 26 февраля этого года в связи с широкомасштабной войной россии против Украины. Данной услугой воспользовались более 2,3 миллионов граждан Украины.

Напомним 

С начала полномасштабного вторжения россии, в Польше трудоустроились более 220 тысяч украинок. Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Мальонг добавила, что польский идентификационный код (PESEL) получили около 1,2 млн украинцев, 500 тыс из них - женщины трудоспособного возраста.

С 1 июля Польша прекратит выплачивать беженцам из Украины денежную помощь, которая составила 40 злотых (276 грн) в день. По словам представителя правительства по делам беженцев Павла Боссернакера, выплаты не будут отменены для людей с инвалидностью, беременных женщин и многодетных. Остальные должны устроиться на работу.

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