Польща оголосила "локдаун" через COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Влада Польщі ухвалила рішення ввести карантинні заходи в масштабах всієї країни через наростання третьої хвилі епідемії. Про це заявив в середу на прес-конференції глава Мінохоронздоров’я республіки Адам Нєдзельській, пише УНН.

Деталі

“Ми прийняли рішення все ті ж обмеження і норми ввести на території всієї країни”, — сказав він. В останні тижні локдаун вводився в республіці тільки в окремих регіонах. За словами міністра, по всій Польщі будуть закриті готелі, об’єкти культури і спорту, обмежена робота торгових центрів.

“Ми повинні повернутися до віддаленого навчання в 1-3 класах”, — додав міністр. “До 9 квітня на найближчі три тижні ми вводимо віддалене навчання”, — сказав він.

Довідка

Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров’я Польщі — у країні 1 956 974 випадки захворювання COVID-19, згідно зі статистикою ВООЗ — у країні 1 931 921 випадок захворювання, 47 578 осіб загинули.

Також за даними місцевого МОЗ — уже 4 605 929 осіб пройшли вакцинацію, з них дві дози — отримали 2 984 642 особи.

В кінці лютого Польща ввела вимогу про пред’явлення негативного результату на коронавірус при в’їзді в країну на всіх кордонах.

Od 20 marca rozszerzamy zasady bezpieczeństwa na całą Polskę
Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna
Zamknięte hotele
Ograniczona działalność galerii handlowych
Zamknięte instytucje kultury
Zamknięte obiekty sportowe

Czytaj więcej https://t.co/tH2h7rm1LA pic.twitter.com/4b7yJZIzE2

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 17, 2021

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