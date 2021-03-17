Польша объявила "локдаун" из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Власти Польши приняли решение ввести карантинные меры в масштабах всей страны из-за нарастания третьей волны эпидемии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Минздрава республики Адам Недзельский, пишет УНН.
Детали
“Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны”, — сказал он. В последние недели локдаун вводился в республике только в отдельных регионах. По словам министра, по всей Польше будут закрыты гостиницы, объекты культуры и спорта, ограничена работа торговых центров.
“Мы должны вернуться к удаленному обучению в 1-3 классах”, — добавил министр. “До 9 апреля на ближайшие три недели мы вводим удаленное обучение”, — сказал он.
Справка
Согласно статистике Министерства здравохранения Польши — в стране 1 956 974 случая заболевания COVID-19, согласно статистике ВОЗ — в стране 1 931 921 случай заболевания, 47 578 человек погибли.
Также по данным местного Минздрава — уже 4 605 929 человек прошли вакцинацию, из них две дозы — получили 2 984 642 человека.
В конце февраля Польша ввела требование о предъявлении отрицательного результата на коронавирус при въезде в страну на всех границах.
Od 20 marca rozszerzamy zasady bezpieczeństwa na całą Polskę
Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna
Zamknięte hotele
Ograniczona działalność galerii handlowych
Zamknięte instytucje kultury
Zamknięte obiekty sportowe
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