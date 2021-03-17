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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36332 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52857 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 193905 просмотра

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Польша объявила "локдаун" из-за COVID-19

Польша объявила "локдаун" из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23646 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Власти Польши приняли решение ввести карантинные меры в масштабах всей страны из-за нарастания третьей волны эпидемии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Минздрава республики Адам Недзельский, пишет УНН.

Детали

“Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны”, — сказал он. В последние недели локдаун вводился в республике только в отдельных регионах. По словам министра, по всей Польше будут закрыты гостиницы, объекты культуры и спорта, ограничена работа торговых центров.

“Мы должны вернуться к удаленному обучению в 1-3 классах”, — добавил министр. “До 9 апреля на ближайшие три недели мы вводим удаленное обучение”, — сказал он.

Справка

Согласно статистике Министерства здравохранения Польши — в стране 1 956 974 случая заболевания COVID-19, согласно статистике ВОЗ — в стране 1 931 921 случай заболевания, 47 578 человек погибли.

Также по данным местного Минздрава — уже 4 605 929 человек прошли вакцинацию, из них две дозы — получили 2 984 642 человека.

В конце февраля Польша ввела требование о предъявлении отрицательного результата на коронавирус при въезде в страну на всех границах.

Od 20 marca rozszerzamy zasady bezpieczeństwa na całą Polskę
Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna
Zamknięte hotele
Ograniczona działalność galerii handlowych
Zamknięte instytucje kultury
Zamknięte obiekty sportowe

Czytaj więcej https://t.co/tH2h7rm1LA pic.twitter.com/4b7yJZIzE2

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 17, 2021

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