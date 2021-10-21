Польща підтримує санкції проти авіакомпаній, що перевозять мігрантів в Білорусь

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"Польща підтримує розширення санкцій проти режиму Лукашенка і введення санкцій у відношенні авіакомпаній, які отримують прибуток від перевезення нелегальних мігрантів в Білорусь", - написав Маріуш Камінські.

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У вівторок міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер запропонував відправити до Польщі офіцерів прикордонного контролю, щоб допомогти країні впоратися з напливом мігрантів з Білорусі, додавши, що Німеччина також може запропонувати матеріально-технічну підтримку.

Камінські подякував Зеехоферу за його пропозицію допомоги і сказав, що польська поліція і спеціальні служби співпрацюватимуть з Німеччиною у виявленні мереж, що займаються контрабандою людей, і боротьбі з ними.

Доповнення

Міністри закордонних справ Євросоюзу обговорили в понеділок нові економічні санкції щодо Білорусі, в тому числі щодо авіакомпаній, щоб зупинити те, що, за словами Брюсселя, є "навмисною політикою Мінська" після прильоту тисяч мігрантів з Іраку, Ірану і Африки і відправлення їх через кордон.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує це і звинуватив Захід у "гуманітарній катастрофі" цієї зими після того, як мігранти застрягли на білорусько-польському кордоні.