Польща підтримує санкції проти авіакомпаній, що перевозять мігрантів в Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Польща підтримує введення санкцій відносно авіакомпаній, що перевозять мігрантів, які сподіваються потрапити до Європейського Союзу з Білорусі, заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінські в листі своєму німецькому колезі в четвер, передає Reuters, інформує УНН.
Цитата
"Польща підтримує розширення санкцій проти режиму Лукашенка і введення санкцій у відношенні авіакомпаній, які отримують прибуток від перевезення нелегальних мігрантів в Білорусь", - написав Маріуш Камінські.
Деталі
У вівторок міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер запропонував відправити до Польщі офіцерів прикордонного контролю, щоб допомогти країні впоратися з напливом мігрантів з Білорусі, додавши, що Німеччина також може запропонувати матеріально-технічну підтримку.
Камінські подякував Зеехоферу за його пропозицію допомоги і сказав, що польська поліція і спеціальні служби співпрацюватимуть з Німеччиною у виявленні мереж, що займаються контрабандою людей, і боротьбі з ними.
Доповнення
Міністри закордонних справ Євросоюзу обговорили в понеділок нові економічні санкції щодо Білорусі, в тому числі щодо авіакомпаній, щоб зупинити те, що, за словами Брюсселя, є "навмисною політикою Мінська" після прильоту тисяч мігрантів з Іраку, Ірану і Африки і відправлення їх через кордон.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує це і звинуватив Захід у "гуманітарній катастрофі" цієї зими після того, як мігранти застрягли на білорусько-польському кордоні.