Голова МЗС Німеччини: Лукашенко є "очільником державної контрабандної мережі" і використовує біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас не виключив можливість введення санкцій ЄС проти авіакомпаній, які підтримують Білорусь в переправленні біженців в Європу. Про це Маас заявив журналістам в понеділок у Люксембурзі, пише УНН.
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"У Європі ми стикаємося з тим, що Лукашенко використовує біженців як інструмент тиску на європейські держави", - сказав Маас в понеділок перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Люксембурзі.
"Лукашенко - не хто інший, як очільник державної мережі контрабандистів", - додав голова МЗС ФРН.
Маас додав, що є також "авіакомпанії, які також заробляють гроші, доставляючи біженців в Німеччину або інші європейські країни". Тому тут доречні "санкції".
Деталі
ЄС звинувачує Лукашенко у навмисному переправленні біженців з Близького Сходу в ЄС через кордони Литви, Латвії та Польщі, через рішення ЄС про санкції.
У травні ЄС вже ухвалював рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в європейський повітряний простір. Однак, за повідомленнями ЗМІ, авіакомпанії ЄС орендують літаки або надають технічну підтримку державній білоруській авіакомпанії "Бєлавіа".
Одним з найбільших перевалочних центрів - так званим хабом - для таких літаків нібито є Ірландія.
Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковен дав зрозуміти в Люксембурзі, що нові заходи не повинні бути спрямовані проти "поточних контрактів" між авіакомпаніями та Білоруссю. Однак ЄС може накласти санкції на "майбутню здачу суден в лізинг Бєлавіа". У будь-якому випадку контрабанда біженців через Білорусь "абсолютно неприпустима".