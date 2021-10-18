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Голова МЗС Німеччини: Лукашенко є "очільником державної контрабандної мережі" і використовує біженців

Голова МЗС Німеччини: Лукашенко є "очільником державної контрабандної мережі" і використовує біженців

Київ • УНН

 • 16052 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас не виключив можливість введення санкцій ЄС проти авіакомпаній, які підтримують Білорусь в переправленні біженців в Європу. Про це Маас заявив журналістам в понеділок у Люксембурзі, пише УНН.

Цитата:

"У Європі ми стикаємося з тим, що Лукашенко використовує біженців як інструмент тиску на європейські держави", - сказав Маас в понеділок перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

"Лукашенко - не хто інший, як очільник державної мережі контрабандистів", - додав голова МЗС ФРН.

Маас додав, що є також "авіакомпанії, які також заробляють гроші, доставляючи біженців в Німеччину або інші європейські країни". Тому тут доречні "санкції".

Деталі

ЄС звинувачує Лукашенко у навмисному переправленні біженців з Близького Сходу в ЄС через кордони Литви, Латвії та Польщі, через рішення ЄС про санкції.

У травні ЄС вже ухвалював рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в європейський повітряний простір. Однак, за повідомленнями ЗМІ, авіакомпанії ЄС орендують літаки або надають технічну підтримку державній білоруській авіакомпанії "Бєлавіа".

Одним з найбільших перевалочних центрів - так званим хабом - для таких літаків нібито є Ірландія.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковен дав зрозуміти в Люксембурзі, що нові заходи не повинні бути спрямовані проти "поточних контрактів" між авіакомпаніями та Білоруссю. Однак ЄС може накласти санкції на "майбутню здачу суден в лізинг Бєлавіа". У будь-якому випадку контрабанда біженців через Білорусь "абсолютно неприпустима".

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