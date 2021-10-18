Глава МИД Германии: Лукашенко является "главой государственной контрабандной сети" и использует беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил возможности введения санкций ЕС против авиакомпаний, которые поддерживают Беларусь в переправке беженцев в Европу. Об этом Маас заявил журналистам в понедельник в Люксембурге, пишет УНН.
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"В Европе мы сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент давления на европейские государства", - сказал Маас в понедельник перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Люксембурге.
"Лукашенко - не кто иной, как глава государственной сети контрабандистов", - добавил глава МИД ФРГ.
Маас добавил, что есть также "авиакомпании, которые также зарабатывают деньги, доставляя беженцев в Германию или другие европейские страны". Поэтому здесь уместны "санкции".
Детали
ЕС обвиняет Лукашенко в преднамеренном переправке беженцев с Ближнего Востока в ЕС через границы Литвы, Латвии и Польши, из-за решений ЕС о санкциях.
В мае ЕС уже принимал решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в европейское воздушное пространство. Однако, по сообщениям СМИ, авиакомпании ЕС арендуют самолеты или оказывают техническую поддержку государственной белорусской авиакомпании "Белавиа".
Одним из крупнейших перевалочных центров - так называемым хабом - для таких самолетов якобы является Ирландия.
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени дал понять в Люксембурге, что новые меры не должны быть направлены против "текущих контрактов" между авиакомпаниями и Беларусью. Однако ЕС может наложить санкции на "будущую сдачу суден в лизинг Белавиа". В любом случае контрабанда беженцев через Беларусь "совершенно недопустима".