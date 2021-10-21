Польша поддерживает санкции против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь

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"Польша поддерживает расширение санкций против режима Лукашенко и введение санкций в отношении авиакомпаний, которые получают прибыль от перевозки нелегальных мигрантов в Беларусь", - написал Мариуш Камински.

Детали

Во вторник министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предложил отправить в Польшу офицеров пограничного контроля, чтобы помочь стране справиться с наплывом мигрантов из Беларуси, добавив, что Германия также может предложить материально-техническую поддержку.

Камински поблагодарил Зеехоферу за его предложение помощи и сказал, что польская полиция и специальные службы будут сотрудничать с Германией в выявлении сетей, занимающихся контрабандой людей, и борьбе с ними.

Дополнение

Министры иностранных дел Евросоюза обсудили в понедельник новые экономические санкции в отношении Беларуси, в том числе к авиакомпаниям, чтобы остановить то, что, по словам Брюсселя, является "преднамеренной политикой Минска" после прилета тысяч мигрантов из Ирака, Ирана и Африки и отправки их через границу .

Самопровозглашонный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает это и обвинил Запад в "гуманитарной катастрофе" этой зимой после того, как мигранты застряли на белорусско-польской границе.