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Польща має намір заблокувати імпорт вугілля з росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У вівторок уряд Польщі прийняв рішення заблокувати імпорт вугілля з росії в рамках всеосяжної стратегії зниження енергетичної залежності від Москви, яка набула нової актуальності після вторгнення в Україну. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Польща має намір заблокувати імпорт вугілля з росії

Деталі

Польща накладе фінансові санкції на будь-які приватні особи, які імпортують російське вугілля до Польщі, а польські митники проводитимуть перевірки, заявив офіційний представник уряду Петро Мюллер, оголошуючи про нову політику. Він додав, що Польща більше не може чекати, поки весь Європейський Союз, який складається з 27 країн, ухвалить цю політику.

Після вторгнення росії в Україну ЄС, США та деякі інші держави запровадили низку економічних санкцій проти рф. Але Європа історично залежала від російських джерел енергії — насамперед нафти і газу, але певною мірою і вугілля — і важко позбавлялася їх.

Польща, яка була під впливом Москви в комуністичну епоху, останніми роками працювала над скороченням використання російських джерел енергії, і незабаром їй більше не доведеться покладатися на російський газ.

Проте вона більше залежить від російської нафти. І хоча Польща виробляє більшу частину власного вугілля, вона також залежить від імпорту. За словами Петра Левандовського, президента Інституту структурних досліджень у Варшаві, російське вугілля становить 13% палива, що щорічно використовується.

За його словами, половина цього імпортованого російського вугілля використовується для виробництва тепла у приватних будинках, а решта використовується для централізованого теплопостачання чи промисловості.

Одним із варіантів буде покупка вугілля з інших джерел, але це може бути дорожчим, враховуючи сприятливе співвідношення ціни та якості російського вугілля. Інший полягає в тому, щоб уряд Польщі створив більше стимулів для домогосподарств, щоб вони переобладнали свої будинки, щоб виробляти енергію з інших джерел, таких як теплові насоси, сказав Левандовський.

Польські вугільники, безумовно, вітають цей крок, тому що вони вважали, що імпорт вугілля з росії та інших країн підриває їхню власну промисловість, що падає.

Багато критиків уряду також стверджували, що було б неправильно продовжувати імпортувати російське вугілля, тоді як Польща критикувала Німеччину та інші країни за їхню залежність від російських джерел енергії.

Додамо

Ще до початку війни російське вугілля було проблематичним, оскільки певна його частина видобувалася на Донбасі в Україні. Вугілля було сприйнято як крадіжку українських ресурсів, відправлених до росії для експорту за кордон.

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