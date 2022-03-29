Польша намерена заблокировать импорт угля из россии

Детали

Польша наложит финансовые санкции на любые частные лица, которые импортируют российский уголь в Польше, а польские таможенники будут проводить проверки, заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер, объявляя о новой политике. Он добавил, что Польша больше не может ждать, пока весь Европейский Союз, который состоит из 27 стран, примет эту политику.

После вторжения россии в Украину ЕС, США и некоторые другие государства ввели ряд экономических санкций против рф. Но Европа исторически зависела от российских источников энергии — прежде всего нефти и газа, но в определенной степени и угля — и тяжело лишалась их.

Польша, которая была под влиянием Москвы в коммунистическую эпоху, в последние годы работала над сокращением использования российских источников энергии, и вскоре ей больше не придется полагаться на российский газ.

Однако она больше зависит от российской нефти. И хотя Польша производит большую часть собственного угля, она также зависит от импорта. По словам Петра Левандовского, президента Института структурных исследований в Варшаве, российский уголь составляет 13% ежегодно используемого топлива.

По его словам, половина этого импортируемого российского угля используется для производства тепла в частных домах, а остальное используется для централизованного теплоснабжения промышленности.

Одним из вариантов будет покупка угля из других источников, но это может быть дороже, учитывая благоприятное соотношение цены и качества российского угля. Другой заключается в том, чтобы правительство Польши создало больше стимулов для домашних хозяйств, чтобы они переоборудовали свои дома для производства энергии из других источников, таких как тепловые насосы, сказал Левандовский.

Польские угольщики, безусловно, приветствуют этот шаг, потому что они считали, что импорт угля из россии и других стран подрывает их собственную промышленность, что падает.

Многие критики правительства также утверждали, что было бы неправильно продолжать импортировать российский уголь, тогда как Польша критиковала Германию и другие страны за их зависимость от русских источников энергии.

Добавим

Еще до начала войны российский уголь был проблематичным, поскольку определенная его часть добывалась на Донбассе в Украине. Уголь был воспринят как кража украинских ресурсов, отправленных в россию для экспорта за рубеж.