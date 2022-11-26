Польща домагається підтримки Німеччини для санкцій проти російського нафтопроводу «Дружба»

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Джерела, які ознайомленні з питанням повідомили, що країни наближається до домовленості про те, щоб Польща координувала постачання нафти морем до Німеччини через Гданськ і частину “Дружби”, щоб полегшити придбання Польщею російського нафтопереробного заводу Schwedt у Німеччині.

ЄС пообіцяв припинити купувати російську нафту морськими шляхами з 5 грудня, але “Дружба” наразі звільнена від санкцій. Це створює проблему для польського нафтопереробника PKN Orlen, який має довгострокову угоду про закупівлю російської нафти через трубопровід і повинен буде заплатити штрафи за розірвання контракту.

Німеччина, як і раніше, зобов’язана не використовувати російську нафту з 2023 року та працює над рішенням з Польщею, щоб забезпечити постачання Schwedt, заявила в п’ятницю речниця міністерства економіки в Берліні.

Виконання зобов’язань Польщі та Німеччини припинити купувати російську нафту потребує регулювання на рівні ЄС, і обидві країни співпрацюють для досягнення цього, заявило польське міністерство клімату в п’ятницю.

Нагадаємо

Оператор нафтопроводів “Укртранснафта” планує наступного року підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом “Дружба” до Східної Європи через атаки росії на енергосистеми країни.