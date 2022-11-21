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Україна планує підвищити плату за транзит нафти через трубопровід "Дружба" - Bloomberg

Україна планує підвищити плату за транзит нафти через трубопровід "Дружба" - Bloomberg

Київ • УНН

 • 482816 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Оператор нафтопроводів «Укртранснафта» планує наступного року підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи через атаки росії на енергосистеми країни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист Укртранснафти російському оператору Транснефть, передає УНН.

Цитата

«АТ «Укртранснафта», оператор мережі нафтопроводів України, повідомило свого російського колегу ПАТ «Транснефть» , що «руйнування української енергетичної інфраструктури, що триває, призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у листі, підписаному генеральним директором компанії «Укртранснафта» Володимиром Цепендою, йдеться, що також збільшилися витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об'єктів.

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«Компанія заявила, що підвищить тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну до 13,60 євро ($13,90) з 1 січня. Плата також була підвищена у квітні, внаслідок чого загальне збільшення у річному обчисленні склало 51%», - йдеться у повідомленні.

НАК «Нафтогаз України», єдиний власник «Укртранснафти», від коментарів відмовився.

Пізніше «Транснафта» підтвердила російському державному інформаційному агентству ТАРС, що отримала лист від «Укртранснафти» та вивчає його. Як повідомляє ТАРС, російський нафтопровідний оператор обговорить це питання з урядом у Москві.

Доповнення

У серпні прокачування російської нафти нафтопроводом "Дружба" транзитом через Україну до Словаччини та Угорщини відновилося.

Російська компанія "Транснефть", що здійснює поставки, 9 серпня повідомила, що прокачування було зупинено через несплату транзиту. За даними російської компанії, "Укртранснафта" повернула платіж до "Газпромбанку", пославшись на сьомий пакет санкцій ЄС, що набрав чинності.

MOL та Slovnaft ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості оплати транзитного збору з боку компаній, щоб відновити постачання нафти.

10 серпня стало відомо, що угорська та словацька нафтові компанії MOL та Slovnaft сплатили транзит російської нафти через Україну.

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