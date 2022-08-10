Угорщина та Словаччина оплатили транзит російської нафти через Україну

Деталі

"Українська транспортна компанія позитивно відреагувала на пропозицію Slovnaft та MOL сплатити транзитні збори за транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Slovnaft вже здійснила оплату на рахунок компанії і очікує, що на підставі цього постачання нафти відновиться найближчими днями. Із цим рішенням погодилася і російська сторона", - йдеться у заяві словацької компанії.

Угорська MOL також домовилася з українською та російською сторонами про відновлення роботи трубопроводу "Дружба" та перерахувала плату за транзит за користування українською ділянкою трубопроводу, пише Telex.

"Взявши на себе платіжні зобов’язання, MOL забезпечив швидке вирішення проблеми: згідно з обіцянками українців, протягом кількох днів може відновитися поставка сирої нафти, яка була припинена кілька днів тому через технічні перешкоди з боку банку", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Російська компанія "Транснефть", що здійснює поставки, 9 серпня повідомила, що прокачування було зупинено через несплату транзиту. За даними російської компанії, "Укртранснафта" повернула платіж до "Газпромбанку", зіславшись на сьомий пакет санкцій ЄС, що набув чинності.

MOL та Slovnaft ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості оплати транзитного збору з боку крмпаній, щоб відновити поставки нафти.