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Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину

Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину

Киев • УНН

 • 218590 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Венгерская и словацкая нефтяные компании MOL и Slovnaft оплатили транзит российской нефти через Украину. Об этом говорится в заявлениях, распространенных словацкой компанией и венгерским изданием Telex, пишет УНН.

Детали

"Украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL уплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этого поставки нефти возобновится в ближайшие дни. С этим решением согласилась и российская сторона", - говорится в заявлении словацкой компании.

Венгерская MOL также договорился с украинской и российской сторонами о возобновлении работы трубопровода "Дружба" и перечислила плату за транзит за пользование украинским участком трубопровода, пишет Telex.

"Взяв на себя платежные обязательства, MOL обеспечил быстрое решение проблемы: согласно обещаниям украинцев, в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая была прекращена несколько дней назад из-за технических препятствий со стороны банка", – говорится в сообщении.

Контекст

Российская компания "Транснефть", осуществляющая поставки, 9 августа сообщила, что прокачка была остановлена ​​из-за неуплаты транзита. По данным российской компании, "Укртранснафта" вернула платеж в "Газпромбанк", сославшись на седьмой вступивший в силу пакет санкций ЕС.

MOL и Slovnaft инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора со стороны компаний, чтобы возобновить поставки нефти.

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