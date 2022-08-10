Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Венгерская и словацкая нефтяные компании MOL и Slovnaft оплатили транзит российской нефти через Украину. Об этом говорится в заявлениях, распространенных словацкой компанией и венгерским изданием Telex, пишет УНН.
Детали
"Украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL уплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этого поставки нефти возобновится в ближайшие дни. С этим решением согласилась и российская сторона", - говорится в заявлении словацкой компании.
Венгерская MOL также договорился с украинской и российской сторонами о возобновлении работы трубопровода "Дружба" и перечислила плату за транзит за пользование украинским участком трубопровода, пишет Telex.
"Взяв на себя платежные обязательства, MOL обеспечил быстрое решение проблемы: согласно обещаниям украинцев, в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая была прекращена несколько дней назад из-за технических препятствий со стороны банка", – говорится в сообщении.
Контекст
Российская компания "Транснефть", осуществляющая поставки, 9 августа сообщила, что прокачка была остановлена из-за неуплаты транзита. По данным российской компании, "Укртранснафта" вернула платеж в "Газпромбанк", сославшись на седьмой вступивший в силу пакет санкций ЕС.
MOL и Slovnaft инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора со стороны компаний, чтобы возобновить поставки нефти.