У рф заявили про зупинення транзиту російської нафти через Україну

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"Четвертого серпня зупинено постачання російської нафти транзитом через територію України", – ідеться у повідомленні.

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За даними росЗМІ, йдеться про транзит нфтопроводом "Дружба". Його зупинено, тому що росія не змогла заплатити за нього через санкції Євросоюзу. Водночас, як зазначили, транзит через білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває.

Нагадаємо

3 червня Рада ЄС ухвалила рішення ввести шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії та білорусі. Зокрема, у ньому передбачено часткове нафтове ембарго для рф.