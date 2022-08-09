У рф заявили про зупинення транзиту російської нафти через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російська компанія "Транснефть" заявила, що зупинено транзит російської нафти через територію України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram "Транснефти".
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"Четвертого серпня зупинено постачання російської нафти транзитом через територію України", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними росЗМІ, йдеться про транзит нфтопроводом "Дружба". Його зупинено, тому що росія не змогла заплатити за нього через санкції Євросоюзу. Водночас, як зазначили, транзит через білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває.
Нагадаємо
3 червня Рада ЄС ухвалила рішення ввести шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії та білорусі. Зокрема, у ньому передбачено часткове нафтове ембарго для рф.