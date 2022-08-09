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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили об остановке транзита российской нефти через Украину

В рф заявили об остановке транзита российской нефти через Украину

Киев • УНН

 • 160463 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Российская компания "Транснефть" заявила, что остановлен транзит российской нефти через территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram "Транснефти".

Цитата

"Четвертого августа остановлены поставки российской нефти транзитом через территорию Украины", – говорится в сообщении.

Детали

По данным росСМИ, речь идет о транзите по нефтепроводу "Дружба". Он остановлен, потому что россия не смогла заплатить за него из-за санкций Евросоюза. В то же время, как отметили, транзит через беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.

Напомним

3 июня Совет ЕС принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против россии и беларуси. В частности, в нем предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для рф.

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