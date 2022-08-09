В рф заявили об остановке транзита российской нефти через Украину

Цитата

"Четвертого августа остановлены поставки российской нефти транзитом через территорию Украины", – говорится в сообщении.

Детали

По данным росСМИ, речь идет о транзите по нефтепроводу "Дружба". Он остановлен, потому что россия не смогла заплатить за него из-за санкций Евросоюза. В то же время, как отметили, транзит через беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.

Напомним

3 июня Совет ЕС принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против россии и беларуси. В частности, в нем предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для рф.