В рф заявили об остановке транзита российской нефти через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Российская компания "Транснефть" заявила, что остановлен транзит российской нефти через территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram "Транснефти".
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"Четвертого августа остановлены поставки российской нефти транзитом через территорию Украины", – говорится в сообщении.
Детали
По данным росСМИ, речь идет о транзите по нефтепроводу "Дружба". Он остановлен, потому что россия не смогла заплатить за него из-за санкций Евросоюза. В то же время, как отметили, транзит через беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.
Напомним
3 июня Совет ЕС принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против россии и беларуси. В частности, в нем предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для рф.