Транзит российской нефти через Украину возобновился: Словакия уже получает, Венгрия – завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Прокачка российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину возобновилась. Словакия, по словам министра экономики страны Ричарда Сулика, уже получает энергоноситель, Венгрия же, согласно распространенному заявлению компании MOL, начнет получать нефть в четверг, пишет УНН.
Детали
«Нефть уже находится на территории Словакии», – написал Сулик в Facebook без дополнительных подробностей.
В комментарии венгерской нефтекомпании MOL отмечается, что нефть также будет поступать в Венгрию в четверг, пишет Portfolio.hu.
Согласно сообщению, сырая нефть уже снова поступает в Словакию по трубопроводу "Дружба", а в Венгрию "ожидается, что поставки будут возобновлены завтра".
Контекст
Российская компания "Транснефть", осуществляющая поставки, 9 августа сообщила, что прокачка была остановлена из-за неуплаты транзита. По данным российской компании, "Укртранснафта" вернула платеж в "Газпромбанк", сославшись на седьмой вступивший в силу пакет санкций ЕС.
MOL и Slovnaft инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора со стороны компаний, чтобы возобновить поставки нефти.
10 августа стало известно, что венгерская и словацкая нефтяные компании MOL и Slovnaft оплатили транзит российской нефти через Украину.