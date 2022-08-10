Транзит російської нафти через Україну відновився: Словаччина вже отримує, Угорщина - завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прокачування російської нафти нафтопроводом "Дружба" транзитом через Україну відновилося. Словаччина, зі слів міністра економіки країни Річарда Суліка, вже отримує енергоносій, Угорщина ж, за поширеною заявою компанії MOL, почне отримувати нафту у четвер, пише УНН.
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«Нафта вже на території Словаччини», – написав Сулік у Facebook без додаткових подробиць.
У коментарі угорської нафтокомпанії MOL зазначається, що нафта також надходитиме до Угорщини у четвер, пише Portfolio.hu.
Згідно з повідомленням, сира нафта вже знову надходить до Словаччини трубопроводом "Дружба", а до Угорщини "очікується, що постачання буде відновлено завтра".
Контекст
Російська компанія "Транснефть", що здійснює поставки, 9 серпня повідомила, що прокачування було зупинено через несплату транзиту. За даними російської компанії, "Укртранснафта" повернула платіж до "Газпромбанку", зіславшись на сьомий пакет санкцій ЄС, що набув чинності.
MOL та Slovnaft ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості оплати транзитного збору з боку крмпаній, щоб відновити поставки нафти.
10 серпня стало відомо, що угорська та словацька нафтові компанії MOL та Slovnaft оплатили транзит російської нафти через Україну.