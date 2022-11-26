Польша добивается поддержки Германии для санкций против российского нефтепровода «Дружба»
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Польша ищет поддержки Германии для введения санкций ЕС по польско-немецкому участку нефтепровода “Дружба”, чтобы Варшава могла отказаться от соглашения о покупке российской нефти в следующем году без уплаты штрафов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Источники, которые ознакомлены с вопросом сообщили, что страны приближается к договоренности о том, чтобы Польша координировала снабжение нефти морем в Германии через Гданьск и часть “Дружбы”, чтобы облегчить приобретение Польшей российского нефтеперерабатывающего завода Schwedt у Германии.
ЕС пообещал прекратить покупать российскую нефть морскими путями с 5 декабря, но “Дружба” пока освобождена от санкций. Это создает проблему для польского нефтепереработчика PKN Orlen, имеющего долгосрочное соглашение о закупке российской нефти через трубопровод и должно будет заплатить штрафы за расторжение контракта.
Германия, как и ранее, обязана не использовать российскую нефть с 2023 года и работает над решением с Польшей, чтобы обеспечить поставки Schwedt, заявила в пятницу спикер министерства экономики в Берлине.
Выполнение обязательств Польши и Германии прекратить покупать российскую нефть требует регулирования на уровне ЕС, и обе страны сотрудничают для достижения этого, заявило польское министерство климата в пятницу.
Напомним
Оператор нефтепроводов “Укртранснафта” планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу “Дружба” до Восточной Европы из-за атаки россии на энергосистемы страны.