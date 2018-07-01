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Польща, Чехія і Угорщина заявили, що не підписували угоду ЄС щодо біженців

Польща, Чехія і Угорщина заявили, що не підписували угоду ЄС щодо біженців

Київ • УНН

 • 15324 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У Празі, Будапешті та Варшаві заявили, що не приєднувалися до угоди ЄС з питань біженців. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Чехія і Угорщина спростовують інформацію про те, що готові брати участь в процедурі висилки з Німеччини мігрантів, зареєстрованих в інших країнах ЄС.

“Ні про що подібне переговори не велися”, — заявила представниця чеського уряду в інтерв’ю інформагентству CTK в суботу, 30 червня. “Це тривожне повідомлення — повна дурість, — заявив прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш під час візиту до Франції. — Німеччина не зверталася до нас, і в даний момент я не став би підписувати таку угоду”.

Слідом за Угорщиною польське керівництво також повідомило, що не підписало угоду з Німеччиною про прискорену висилку біженців.

“Немає жодних нових угод, які стосувалися б прийому прохачів притулку від країн-членів ЄС”, — заявив представник польського МЗС.

Як повідомляв УНН, Меркель і Зєєхофер віч-на-віч обговорять рішення саміту ЄС з міграції.

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