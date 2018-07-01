Польша, Чехия и Венгрия заявили, что не подписывали соглашение ЕС касательно беженцев

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 25011 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 72825 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102845 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118294 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138582 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144141 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 182056 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156954 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Польша, Чехия и Венгрия заявили, что не подписывали соглашение ЕС касательно беженцев

Польша, Чехия и Венгрия заявили, что не подписывали соглашение ЕС касательно беженцев

Киев  •  УНН

 • 15321 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Праге, Будапеште и Варшаве заявили, что не присоединялись к соглашению ЕС по вопросам беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Чехия и Венгрия опровергают информацию о том, что готовы участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС.

“Ни о чем подобном переговоры не велись”, — заявила представительница чешского правительства в интервью информагентству CTK в субботу, 30 июня. “Это тревожное сообщение — полная глупость, — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время визита во Францию. — Германия не обращалась к нам, и в данный момент я не стал бы подписывать такое соглашение”.

Вслед за Венгрией польское руководство также сообщил, что не подписало соглашение с Германией об ускоренной высылке беженцев.

“Нет никаких новых соглашений, которые касались приема просителей убежища от стран-членов ЕС”, — заявил представитель польского МИД.

Как сообщал УНН, Меркель и Зеехофер лицом к лицу обсудят решение саммита ЕС по миграции.

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