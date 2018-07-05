Полонений донецький журналіст Асєєв оголосив голодування

"До такого рішенню його підштовхнуло погане поводження. Стас утримується в сирому приміщенні, хворіє, але не отримує необхідних ліків. Крім того, сама ситуація дика - адже в бойових діях він не брав участі, ніяких злочинів не скоював, і знаходиться в полоні тільки за те, що працював журналістом", - заявив Фірсов.



Фірсов закликав міжнародні організації посприяти звільненню Асєєва з полону.



Нагадаємо, фігурант “справи Хізб ут-Тахрір” Емір-Усеїн Куку 28 червня оголосив голодування.



Як повідомляв УНН, "суд" в окупованому Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже понад 100 днів, до 5 років ув’язнення.



