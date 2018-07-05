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Полонений донецький журналіст Асєєв оголосив голодування

Полонений донецький журналіст Асєєв оголосив голодування

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Полонений донецький журналіст Станіслав Асєєв, якого вже рік тримають в полоні бойовики самопроголошеної ДНР, тиждень тому оголосив голодування. Про це у Facebook повідомив колишній народний депутат, друг Асєєва Єгор Фірсов, передає УНН.

"До такого рішенню його підштовхнуло погане поводження. Стас утримується в сирому приміщенні, хворіє, але не отримує необхідних ліків. Крім того, сама ситуація дика - адже в бойових діях він не брав участі, ніяких злочинів не скоював, і знаходиться в полоні тільки за те, що працював журналістом", - заявив Фірсов.

Фірсов закликав міжнародні організації посприяти звільненню Асєєва з полону.

Нагадаємо, фігурант “справи Хізб ут-Тахрір” Емір-Усеїн Куку 28 червня оголосив голодування.

Як повідомляв УНН, "суд" в окупованому Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже понад 100 днів, до 5 років ув’язнення.

Українські Національні Новини

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