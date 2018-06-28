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Фігурант “справи Хізб ут-Тахрір” оголосив голодування

Фігурант “справи Хізб ут-Тахрір” оголосив голодування

Київ • УНН

 • 11272 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Фігурант “справи Хізб ут-Тахрір” Емір-Усеїн Куку сьогодні оголосив голодування. Про це повідомила його дружина Мер’єм Куку у Facebook, передає УНН.

“26 червня 2018 року Емір-Усеїну виповнилося 42 роки. І у свій день народження він почав голодування. Для мене ця новина стала шоком і великою несподіванкою! Він дуже терпляча людина! Але це упереджене і беззаконне переслідування і звинувачення в тероризмі підштовхнуло його на цей крок. Це протест проти сфабрикованих справ стосовно нього та інших несправедливо заарештованих політичних в’язнів”, — написала М.Куку.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України висловило протест через продовження розгляду у суді Російської Федерації щодо шістьох громадян України “справи Хізб ут-Тахрір”.

У лютому-квітні 2016 року в Ялті були затримані Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров і Вадим Сірук. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір”.

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