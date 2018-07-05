Пленный донецкий журналист Асеев объявил голодовку

"К такому решению его подтолкнуло плохое поведение. Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая - ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал, и находится в плену только за то, что работал журналистом", - заявил Фирсов.



Фирсов призвал международные организации посодействовать освобождению Асеева из плена.



Напомним, фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку 28 июня объявил голодовку.



Как сообщал УНН, "суд" в оккупированном Крыма приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 100 дней, до 5 лет заключения.



