Поліції не вистачає фінансування для того, щоб одягти 110 тис. співробітників - Х.Деканоідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопад. УНН. Нацполіції не вистачає фінансування для того, щоб одягти 110 тис. своїх співробітників. Про це під час брифінгу повідомила керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.
“Нам не вистачає фінансування для того, щоб змінити стару форму на нову і щоб перевдягти 110 тис наших співробітників”, — наголосила Х.Деконаідзе.
Вона також наголосила на тому, що в Нацполіції дуже серйозне співробітництво з японськими партнерами, вже сьогодні перші дільничні Києва отримали нову, теплу, японську форму, але такої міжнародної допомоги не вистачає.
Х.Деконаідзе додала, що є закон в якому зазначено, що після одного року використання форми її треба змінювати, тому що поліцейські форму носять щодня і амортизація дуже серйозна.
"Переатестовананих поліцейських треба вдягти в форму, а для патрульних потрібна вже нова форма, для того, щоб вони почували себе комфортно. Є закон, про те, що ми повинні забезпечувати кожного поліцейського і формою, і машиною, і бензином, проблема в фінансуванні", - Х.Деканоідзе.
Раніше голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе повідомила, що на сьогодні в органах поліції працює близько 12 тисяч нових поліцейських.