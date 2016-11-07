Полиции не хватает финансирования для того, чтобы одеть 110 тыс. сотрудников - Х.Деканоидзе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Нацполиции не хватает финансирования для того, чтобы одеть 110 тыс. своих сотрудников. Об этом во время брифинга сообщила руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.
"Нам не хватает финансирования для того, чтобы изменить старую форму на новую и чтобы переодеть 110 тыс наших сотрудников", - отметила Х.Деконаидзе.
Она также отметила, что в Нацполиции очень серьезное сотрудничество с японскими партнерами, уже сегодня первые участковые Киева получили новую, теплую, японскую форму, но такой международной помощи не хватает.
Х.Деконаидзе добавила, что есть закон в котором указано, что после одного года использования формы ее нужно менять, потому что полицейские форму носят каждый день и амортизация очень серьезная.
"Переатестовананих полицейских надо одеть в форму, а для патрульных нужна уже новая форма, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Есть закон, о том, что мы должны обеспечивать каждого полицейского и формой, и машиной, и бензином, проблема в финансировании" - Х.Деканоидзе.
Ранее глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что на сегодняшний день в органах полиции работает около 12 000 новых полицейских.