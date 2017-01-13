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Поліція затримала в Запоріжжі та Чернівцях групи осіб, які підсипала чоловікам клофелін

Поліція затримала в Запоріжжі та Чернівцях групи осіб, які підсипала чоловікам клофелін

Київ • УНН

 • 13099 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Поліція затримала в Запоріжжі та Чернівцях кілька груп “клофелінників”, які шукали жерт в елітних нічних клубах та барах, після чого напівпритомних грабували та покидали замерзати. Про це під час брифінгу повідомив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

 

Затримання відбулися синхронно в обох містах України. Крім чоловіків, нерідко раніше судимих, до злочинних груп входили жінки миловидної зовнішності. Втершись в довіру, незнайомки підсипали снодійні препарати у їжу та в напої. Випиваючи за знайомство, чоловіки не здогадувалися, що невдовзі заснуть, а деякі — навіки. Напівпритомних їх грабували та покидали замерзати.

За словами С.Князєва, злочинний бізнес у Запоріжжі налагодила 37-річна уродженка Енергодару та 32-річний житель обласного центру. Півроку зловмисники труїли та обкрадали заможних чоловіків.

Правоохоронці задокументували щонайменше 5 випадків, де люди вижили. А в листопаді — одна людина вмерла. Після передозування препаратом до тями так і не прийшов 27-річний місцевий мешканець. Результати експертиз засвідчили, що смерть хлопця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, настала від гострого отруєння азотовмісною лікарською речовиною з групи діабензодіазепінів (азалептін).

Наприкінці грудня злочинці повторила свій злочин. Оперативникам вдалося вийти на слід зловмисників. Співробітники обласного управління карного розшуку відкачали непритомного хлопця та доставили його до найближчого лікувального закладу. Через тиждень кримінальну пару затримали на стадії підготовки чергового злочину.

Наразі вони перебувають ізоляторі тимчасового тримання Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області. Триває досудове розслідування в рамках розпочатого кримінально провадження за ч.2 ст. ст.14,15 ст.115, ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України. За вбивство та розбої злочинцям загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Сергій Князєв зазначив, що аналогічну злочинну групу із чотирьох осіб знешкодили у Чернівцях. До неї входила 44-річна місцева жителька та ще троє чоловіків 57, 52 та 25 років. Правоохоронці задокументували вісім випадків труїння людей медичними препаратами типу “клофелін” та “тропікамід”. Також були випадки смертей постраждалих.

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