Полиция задержала в Запорожье и Черновцах группы лиц, которые подсыпали мужчинам клофелин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция задержала в Запорожье и Черновцах несколько групп "клофелинщиков", которые искали жерт в элитных ночных клубах и барах, после чего грабили и бросали замерзать. Об этом во время брифинга сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Задержание состоялось синхронно в обоих городах Украины. Кроме мужчин, нередко ранее судимых, в преступные группы входили женщины миловидной внешности. Втершись в доверие, незнакомки подсыпали снотворные препараты в пищу и в напитки. Выпивая за знакомство, мужчины не догадывались, что вскоре уснут, а некоторые - навсегда. Их грабили и бросали замерзать.
По словам С.Князева, преступный бизнес в Запорожье наладила 37-летняя уроженка Энергодара и 32-летний житель областного центра. Полгода злоумышленники травили и обворовывали состоятельных мужчин.
Правоохранители задокументировали не менее 5 случаев, когда люди выжили. А в ноябре - один человек умер. После передозировки препаратом в себя так и не пришел 27-летний местный житель. Результаты экспертиз показали, что смерть парня, который находился в состоянии алкогольного опьянения, наступила от острого отравления азотсодержащих лекарственным веществом из группы диабензодиазепинов (азалептин).
В конце декабря преступники повторили свое преступление. Оперативникам удалось выйти на след злоумышленников. Сотрудники областного управления уголовного розыска откачали парня и доставили его в ближайшее лечебное учреждение. Через неделю преступную пару задержали на стадии подготовки очередного преступления.
Сейчас они находятся изоляторе временного содержания Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч.2 ст. ст.14,15 ст.115, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины. За убийство и разбои преступникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Сергей Князев отметил, что аналогичную преступную группу из четырех человек обезвредили в Черновцах. В неё входила 44-летняя местная жительница и еще трое мужчин 57, 52 и 25 лет. Правоохранители задокументировали восемь случаев травления людей медицинскими препаратами типа "клофелин" и "тропикамида". Также были случаи смертей пострадавших.