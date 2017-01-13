Полиция задержала в Запорожье и Черновцах группы лиц, которые подсыпали мужчинам клофелин

КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция задержала в Запорожье и Черновцах несколько групп "клофелинщиков", которые искали жерт в элитных ночных клубах и барах, после чего грабили и бросали замерзать. Об этом во время брифинга сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.