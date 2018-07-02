Поліція встановила причини руйнування пам’ятника Пушкіну на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 липня. УНН. На Львівщині, поліцейські зясували, чому обвалився пам’ятник Пушкіну в Золочеві. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
“Сьогодні, 2 липня, близько 09.00, у Золочівський відділ поліції надійшла інформація від працівника комунального підприємства про те, що в місті Золочів, у сквері на перехресті вулиць Коперника — Шухевича, біля постаменту виявлено погруддя Олександра Пушкіна. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що сталося руйнування пам’ятника внаслідок природних причин — старіння та несприятливої погоди”, — повідомили у Нацполіції.
Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку, встановлюються всі обставини.
Нагадаємо, у Золочеві на Львівщині невідомі зруйнували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну.