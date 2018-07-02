Поліція встановила причини руйнування пам’ятника Пушкіну на Львівщині

“Сьогодні, 2 липня, близько 09.00, у Золочівський відділ поліції надійшла інформація від працівника комунального підприємства про те, що в місті Золочів, у сквері на перехресті вулиць Коперника — Шухевича, біля постаменту виявлено погруддя Олександра Пушкіна. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що сталося руйнування пам’ятника внаслідок природних причин — старіння та несприятливої погоди”, — повідомили у Нацполіції.

Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку, встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, у Золочеві на Львівщині невідомі зруйнували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну.