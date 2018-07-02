Полиция установила причины разрушения памятника Пушкину во Львовской области

"Сегодня, 2 июля, около 09.00, в Золочевский отдел полиции поступила информация от работника коммунального предприятия о том, что в городе Золочев, в сквере на перекрестке улиц Коперника - Шухевича, у постамента обнаружено бюст Александра Пушкина. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что произошло разрушение памятника вследствие естественных причин - старения и неблагоприятной погоды", - сообщили в Нацполиции.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, в Золочеве во Львовской области неизвестные разрушили памятник русскому писателю Александру Пушкину.