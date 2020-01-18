Поліція виявила тіла 10 музикантів у вантажівці на південному заході Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Обгорілі тіла щонайменше 10 осіб були виявлені в п’ятницю співробітниками поліції в вантажівці в районі Чілапа-де-Альварес (штат Герреро) на південному заході Мексики. Як повідомив телеканал Televisa з посиланням на прокуратуру регіону, жертвами злочинців стали представники корінного населення країни, які входили до складу місцевого музичного колективу Sensation, пише УНН.
Влада почала розслідування обставин інциденту. За попередніми даними, музиканти потрапили в засідку, повертаючись з населеного пункту Тлайельпан після виступу.
Відомостей про можливі мотиви вбивць оприлюднено не було.
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Міністр громадської безпеки і захисту громадян Альфонсо Дурасов 18 грудня 2019 року визнав, що уряд Мексики поки не досяг поставленої мети в боротьбі з криміналом.
Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор 15 січня пообіцяв, що влада доб’ються зниження рівня злочинності на 1 грудня 2020 року.
Нагадаємо, раніше у МЗС Мексики заявили, що контрабандна зброя з США породжує організовану злочинність.