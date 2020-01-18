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Поліція виявила тіла 10 музикантів у вантажівці на південному заході Мексики

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Обгорілі тіла щонайменше 10 осіб були виявлені в п’ятницю співробітниками поліції в вантажівці в районі Чілапа-де-Альварес (штат Герреро) на південному заході Мексики. Як повідомив телеканал Televisa з посиланням на прокуратуру регіону, жертвами злочинців стали представники корінного населення країни, які входили до складу місцевого музичного колективу Sensation, пише УНН.

Поліція виявила тіла 10 музикантів у вантажівці на південному заході Мексики

Влада почала розслідування обставин інциденту. За попередніми даними, музиканти потрапили в засідку, повертаючись з населеного пункту Тлайельпан після виступу.

Відомостей про можливі мотиви вбивць оприлюднено не було.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На звалищі в Мексиці виявили близько 2 тис. фрагментів кісток рук

Міністр громадської безпеки і захисту громадян Альфонсо Дурасов 18 грудня 2019 року визнав, що уряд Мексики поки не досяг поставленої мети в боротьбі з криміналом.

Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор 15 січня пообіцяв, що влада доб’ються зниження рівня злочинності на 1 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше у МЗС Мексики заявили, що контрабандна зброя з США породжує організовану злочинність.

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