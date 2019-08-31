На звалищі в Мексиці виявили близько 2 тис. фрагментів кісток рук
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Бригада з пошуку зниклих без вісті виявила на звалищі в штаті Сіналоа на північному заході країни близько 2 тис. фрагментів кісток рук. Про це повідомила в п’ятницю газета El Universal та видання The Guardian, передає УНН.
Знахідка була зроблена поруч із закритим селищем в одному з передмість Кульякан, столиці регіону. За оцінками експертів, кістки належали дорослим людям, підліткам та дітям, які, імовірно, піддавалися тортурам з боку викрадачів. Більш крупних фрагментів людських тіл в цьому районі знайдено не було.
За офіційними даними, кількість зниклих без вісті мексиканців на початок поточного року перевищувало 40 тис. осіб. Влада країни веде роботу зі створення списку, який включає себе дані про зниклих людей в цифровому вигляді, в тому числі їх ім’я, біометричну фотографію і відбитки пальців. Одночасно йде наповнення бази даних, що буде містити генетичні профілі родичів зниклих, щоб виключити помилки при їх упізнання.
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Нагадаємо, понад 20 людей загинули під час нападу на бар у Мексиці.