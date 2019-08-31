На свалке в Мексике обнаружили около 2 тыс. фрагментов костей рук

Находка была сделана рядом с закрытым поселком в одном из пригородов Кулиакан, столице региона. По оценкам экспертов, кости принадлежали взрослым людям, подросткам и детям, которые, вероятно, подвергались пыткам со стороны похитителей. Более крупных фрагментов человеческих тел в этом районе найдено не было.

По официальным данным, количество пропавших без вести мексиканцев на начало текущего года превышало 40 тыс. человек. Власти страны ведет работу по созданию списка, который включает себя данные о пропавших людях в цифровом виде, в том числе их имя, биометрическую фотографию и отпечатки пальцев. Одновременно идет наполнение базы данных, которая будет содержать генетические профили родственников пропавших, чтобы исключить ошибки при их опознания.

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Напомним, более 20 человек погибли при нападении на бар в Мексике.