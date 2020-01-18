Полиция обнаружила тела 10 музыкантов в грузовике на юго-западе Мексики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Обгоревшие тела по меньшей мере 10 человек были обнаружены в пятницу сотрудниками полиции в грузовике в районе Чилапа-де-Альварес (штат Герреро) на юго-западе Мексики. Как сообщил телеканал Televisa со ссылкой на прокуратуру региона, жертвами преступников стали представители коренного населения страны, входившие в состав местного музыкального коллектива Sensation, пишет УНН.
Власти начали расследование обстоятельств инцидента. По предварительным данным, музыканты попали в засаду, возвращаясь из населенного пункта Тлайельпан после выступления.
Сведений о возможных мотивах убийц обнародовано не было.
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Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасов 18 декабря 2019 года признал, что правительство Мексики пока не достигло поставленной цели в борьбе с криминалом.
Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 января пообещал, что власти добьются снижения уровня преступности на 1 декабря 2020 года.
Напомним, ранее в МИД Мексики заявили, что контрабандное оружие с США порождает организованную преступность.