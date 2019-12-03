Поліція Тернополя затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Оперативники Тернопільської області затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.
“Першого грудня на лінію „102“ надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що після пожежі в житловому будинку Кременця виявили тіло чоловіка з слідами насильницької смерті. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановили правоохоронці і особу потерпілого. Це — житель райцентру, 1954 року народження”, — вказано у повідомленні.
“Загиблий — власник даного будинку. На ньому судово-медичний експерт виявив численні колото-ріжучі рани, які локалізуються безпосередньо на правій частині тіла — на плечі, грудній ділянці і на обличчі”, — повідомила Ольга Романів — старший слідчий-криміналіст слідчого управління ГУНП в Тернопільській області.
На пошуки злочинця скерували особовий склад Кременецького відділу поліції та Головного управління Нацполіції краю. Оперативники карного розшуку здійснювали подворовий обхід, спілкувалися з сусідами загиблого, а також встановлювали осіб, які приходили в гості до загиблого.
В поле зору оперативників потрапили неблагополучні особи, які раніше притягувалися до відповідальності за аналогічні злочини і відбували покарання за вбивства, вчинені схожим методом.
“В процесі досудового розслідування поліцейські вийшли на слід ймовірного злочинця, а після того, як з’явилися докази, правоохоронці почали відпрацьовувати особу підозрюваного. Ним виявився місцевий неодноразово судимий житель Кременця, який раніше відбував покарання за вбивство та інші злочини. З’явилися в оперативників і докази щодо причетності даної особи до злочину. Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. Проводиться досудове розслідування. У ході перевірки стало відомо, що між загиблим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у вбивство та підпал. Дорогою додому зловмисник викинув ніж та переодягнувся”, — зазначили правоохоронці.
Чоловікові уже оголосили підозру. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Слідчі пропонуватимуть тримання під вартою.